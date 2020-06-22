В Бурятии начались выплаты пострадавшим от паводка в Джиде

Прокуратурой в суд направлен ряд заявлений в интересах более 400 граждан об установлении факта проживания



В Бурятии в администрацию Джидинского района поступили средства на выплаты пострадавшим от прошлогоднего наводнения. С жалобой на длительное решение этого вопроса в мае нынешнего года к республиканском омбудсмену Юлии Жамбаловой обратилась жительница района.



В период проведения проверки по ее обращению издано распоряжение правительства Бурятии о выделении гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Джидинском районе и доказавшим право на ее получение в судебном порядке, денежных средств из резервного фонда правительства, сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Бурятии.



«Не всем пострадавшим жителям района была предоставлена материальная поддержка. Многим пришлось доказывать свое право в судебном порядке. Так, прокуратурой Джидинского района в суд направлен ряд заявлений и исковых заявлений в интересах более 400 граждан об установлении факта проживания, о понуждении включить в список граждан, нуждающихся в единовременной материальной помощи, о признании права на получение единовременной материальной помощи. На основании судебных решений сформированы списки жителей, имеющих право на получение помощи, но не получивших ее», - уточняется в пресс-релизе аппарата омбудсмена.











Фото: egov-buryatia.ru летом оказались В Бурятии в администрацию Джидинского района поступили средства на выплаты пострадавшим от прошлогоднего наводнения. С жалобой на длительное решение этого вопроса в мае нынешнего года к республиканском омбудсмену Юлии Жамбаловой обратилась жительница района.В период проведения проверки по ее обращению издано распоряжение правительства Бурятии о выделении гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Джидинском районе и доказавшим право на ее получение в судебном порядке, денежных средств из резервного фонда правительства, сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Бурятии.«Не всем пострадавшим жителям района была предоставлена материальная поддержка. Многим пришлось доказывать свое право в судебном порядке. Так, прокуратурой Джидинского района в суд направлен ряд заявлений и исковых заявлений в интересах более 400 граждан об установлении факта проживания, о понуждении включить в список граждан, нуждающихся в единовременной материальной помощи, о признании права на получение единовременной материальной помощи. На основании судебных решений сформированы списки жителей, имеющих право на получение помощи, но не получивших ее», - уточняется в пресс-релизе аппарата омбудсмена. Как сообщал «Номер один» , в результате подъема уровня воды в реках в июле в Закаменском и Джидинском районах были подтоплены 122 приусадебных участка, 289 подполий жилых домов, пострадало 955 человек. Сложности с получением помощи возникли у людей, пострадавших от паводка и не зарегистрированных по месту жительства. Они могли установить факт проживания в зоне чрезвычайной ситуации в судебном порядке и после этого получить меры социальной поддержки. подтоплены Всего в Бурятии прошлым 915 домов и 240 приусадебных участков в 15 населенных пунктах Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Джидинского, Кяхтинского, Селенгинского, Тарбагатайского районов Бурятии и города Улан-Удэ.Фото: egov-buryatia.ru