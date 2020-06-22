Бешенство окружило Улан-Удэ

Власти напоминают о кошко- и собаковладельцам



В Улан-Удэ действует режим повышенной готовности по бешенству. Его ввели в феврале, когда у стелы «Иволгинский район» на границе с городом выявили бешеную лису.



«В зону очага попали Исток, Аэропорт, Сокол и СНТ «Авиатор». Собаки, которые находятся у собственников, ни в коем случае не должны выгуливаться за пределами оград. Необходимо их вакцинировать, ветеринарами был проведен ряд мероприятий. Но учитывая, что режим не снят, надо соблюдать все установленные правила», - заявил сегодня на брифинге в мэрии Улан-Удэ Владимир Соснин, зампред Комитета городского хозяйства.



В конце мая на заседании противоэпизоотической комиссии сообщено о новом случае бешенства – на границе между сельским Заиграевским районом и Октябрьским районом Улан-Удэ. Выявили бешеную дикую лису.



«Хотелось бы обратиться к жителям города. Учитывая наличие двух очагов бешенства и то, что Улан-Удэ – угрожаемая зона по бешенству, собак, кошек не должно быть, вообще, в свободном выгуле. Если прививка против бешенства проводилась давно, то надо обратить внимание на этот вопрос. Убедительная просьба прислушаться. Бешенство – это болезнь общая для человека и животных», - отмечает Владимир Соснин.



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