В пригороде Улан-Удэ приостановили на месяц работу кафе

«Старые друзья» игнорировали угрозу COVID-2019, нарушая противоэпидемические требования



В Бурятии в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района судебные приставы приостановили на 30 суток работу кафе «Старые друзья», которое не выполняло противоэпидемические требования в условиях угрозы распространения COVID-2019, сообщили в республиканском управлении ФССП.



В ходе проверки сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявили нарушения требований указа главы Бурятии и санитарных норм.



Так, владелица кафе при размещении столов не обеспечила уровень социального дистанцирования и не приобрела устройства для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях. Помимо этого, в кафе отсутствовали двухсекционные ванны для мытья стеклянной посуды и справки у работников о прохождении медицинского осмотра, подтверждающие, в том числе и отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией.



На основании постановления по делу об административном правонарушении приставы выехали в Нижний Саянтуй с целью немедленного исполнения судебного решения. Сотрудники ведомства опечатали помещение кафе и предупредили индивидуального предпринимателя об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления работы. В период действия срока административного наказания судебный пристав будет проверять его надлежащее исполнение.



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