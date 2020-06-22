В Бурятии поправки к Конституции поддерживают более 70% граждан

За неделю рост числа одобряющих корректировку Основного Закона составил 2 %

Группа независимых социологов «Социо» провела очередной телефонный опрос жителей республики. Экспертов интересовало, как изменилось отношение к предстоящему голосованию за Конституцию в Бурятии с момента проведения предыдущего опроса, и какие события повлияли на эти изменения?На вопрос социологов «назовите основные причины, по которым вы будете голосовать за принятие поправок к Конституции» (был задан открытый вопрос, респонденты сами называли одну или несколько причин; сумма ответов не обязательно должна составлять 100 %), 47,2 % ответили, что главное - это «сохранение стабильности и порядка в стране». Еще 46,6 % респондентов самым важным назвали поправки, связанные с новыми социальными обязательствами государства – индексация пенсий, пособий, МРОТ не ниже прожиточного минимума, доступная и качественная медицина. А 27 % будут голосовать «за», потому что в Основном Законе появится норма о защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. 15,3 % считают важным государственные гарантии сохранения и развития языка и культуры всех народов Российской Федерации. Наконец, 11,8 % поддерживают введение норм, запрещающих государственным служащим иметь двойное гражданство и банковские счета за рубежом.Сократилось число неопределившихся со своим выбором – с 15,5 % до 14 % по сравнению с прошлым опросом. Также уменьшилось количество предполагающих голосовать против принятия поправок - до 14,7 % (по данным опроса недельной давности это число составляло 15,5 %). Но 1 % опрошенных планируют испортить бюллетень для голосования. Общая явка, по прогнозам социологов, составит около 80 % от числа избирателей Бурятии.Как выяснили социологи, на решение жителей республики принять участие в предстоящем голосовании и поддержать предлагаемые поправки к Конституции влияет не только содержательная часть поправок, но и ряд шагов, предпринимаемых в последнее время региональным правительством и главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Так, 67,8 % опрошенных позитивно оценивают предпринимаемые в республике меры по борьбе с коронавирусом, что привело к значительному смягчению ограничительных мер. Более 62% отзываются положительно о голосовании по проекту «Народный бюджет», в рамках которого будут реализованы инфраструктурные проекты по выбору самих жителей на общую сумму 300 миллионов рублей, распределенную по всем муниципалитетам республики пропорционально количеству жителей. Около 17 % респондентов заявили, что на их выбор принять участие в предстоящем голосовании за поправки повлияла викторина с ценными призами, организованная Бурятским отделением Союза машиностроителей России.Напомним, что Общероссийское голосование за поправки к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Голосовать можно как на избирательных участках по месту жительства, так и на дому. Параллельно с голосованием за поправки состоится голосование за проекты «Народного бюджета» и викторина среди участников голосования.Исследование проводилось с 19 по 21 июня 2020 года методом телефонного опроса, в котором приняли участие 2 000 респондентов – жителей Республики Бурятия. Статистическая погрешность составляет не более 2 процентов.Фото: egov-buryatia.ru