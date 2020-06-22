Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - круговое движение в Улан-Удэ

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Круговое движение очень часто становится проблемой для новичков и не только. Но всё-таки необходимо соблюдать Правила дорожного движения.Как и при проезде любого перекреста, перед перекрестком с круговым движением необходимо снизить скорость и оценить ситуацию на дороге. Внимательно следите за потоком транспорта и помните о правиле «помехи справа». При круговом движении часто вижу, что водители не правильно включают указатель поворота. Основное правило такое: при въезде и выезде с перекрестка с круговым движением необходимо включитьНе меньше трудностей доставляет и выбор правильной полосы при круговом движении. Тут также всё зависит от конкретной ситуации, ведь кольца бывают многополосными. Небольшие подсказки по проезду кольца. Если Вам нужно съехать с кольца на самую первую от Вас дорогу справа, то тут все элементарно: перестраиваетесь в крайний правый ряд, включаете правый поворот, выезжаете на крайнюю правую полосу кольца, поворачиваете направо на первом же съезде. Если необходимо проехать по кольцу прямо, то выбор полосы движения зависит от общего количества полос на кольце.Общая рекомендация здесь такая: занимайте одну из средних полос при многорядном круговом движении, или правую полосу при двухрядном. При въезде на кольцо необходимо включить правый поворот, даже не смотря на то, что какое-то время Вы будете двигаться прямо или налево! А при движении по кольцу без изменения направления по полосе движения показывать поворот не надо. Отсутствие поворота в этом случае показывает другим участникам движения, что Вы собираетесь продолжать круговое движение, и в Ваши планы не входит съезд с кольца на ближайшую правую дорогу. Как только Ваш съезд с кольца будет следующим, включайте правый указатель поворота, предупреждая, что вы будете производить съезд с кольца. И если Вам необходимо повернуть по кольцу налево, то оптимальная полоса для кругового движения в этом случае — одна из крайних левых. Однако, приближаясь к своему съезду, Вам придется перестроиться в правый ряд, и тут важно правильно включать и выключать указатели поворота, не вводя в заблуждение остальных водителей!При перестроении выключайте поворот, как только займете новую полосу — не сбивайте водителей, которые могут подумать, что Вы уже съезжаете с кольца. Но опять же теория Правил дорожного движения и реальные условия движения в нашем городе могут разниться. В любом случае, выполняя круговое движение, снизьте скорость и внимательно следите за знаками и разметкой. Будьте здоровы и соблюдайте ПДД!Фото: Саян Будаев