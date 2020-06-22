В Бурятии двое 16-летних подростков избили двух взрослых мужчин

Один из двух госпитализированных односельчан злоумышленников скончался в больнице



В Бурятии 21 июня ночью на побережье Байкала в селе Турка обнаружены в тяжелом бессознательном состоянии два местных жителя, 29 и 30 лет, с многочисленными травмами головы. По подозрению в совершении преступления задержаны два 16-летних подростка, с которыми потерпевшие распивали спиртные напитки, а затем в ходе ссоры подрались, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).



В ходе допроса оба молодых человека дали подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, хотя изначально придумали версию о том, что случайно наткнулись на одного из пострадавших, которого вынесло на берег из озера. На основании собранных доказательств им уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



По данным следствия, 20 июня вечером обвиняемые молодые люди, прогуливаясь по побережью Байкала в селе Турка, встретили двух взрослых односельчан, с которыми начали распивать спиртные напитки. После застолья около полуночи между подростками и их собутыльниками на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в драку.



Во время потасовки обвиняемые подхватили на берегу увесистые деревянные палки, с их помощью повалили противников на землю и стали с силой наносить удары по голове и телу. Кода потерпевшие затихли, подростки увидели на голове у одного из них кровь и понесли к озеру, чтобы отмыть. В этот момент второй потерпевший вскочил и убежал.



Обмыв избитого мужчину, обвиняемые, стремясь избежать наказания, придумали версию и в соответствии с ней, позвонив на станцию скорой медицинской помощи, рассказали, что к ним на берег водой вынесло мужчину с пробитой головой. Приехавшие врачи погрузили потерпевшего в карету и повезли в больницу. По пути неподалеку от места происшествия их остановили туристы, которые указали на второго потерпевшего, лежавшего неподалеку от дороги и издававшего стоны. Обоих мужчин доставили в лечебное учреждение, где оказывали медицинскую помощь.



Обвиняемые же вернулись на место происшествия и, чтобы придать достоверности своей версии, отогнали стоявший на берегу мотоцикл одного из потерпевших в лес, где спрятали. Однако, несмотря на принятые ими попытки запутать следы, молодые люди вскоре были изобличены сотрудниками уголовного розыска полиции и следствием, после чего задержаны.



Несмотря на усилия врачей, один из потерпевших недавно скончался. В связи с этим молодым людям вскоре будет предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего).



Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

