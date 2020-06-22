В Бурятии утонул полуторагодовалый малыш

Родители, выехавшие с компанией на берег реки, отвлеклись подготовкой пикника



В Бурятии днем на берегу притока реки Убукун возле улуса Харгана Селенгинского района обнаружено тело полуторагодовалого мальчика. По факту трагического инцидента проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, 19 июня днем несколько семей с детьми на машинах выехали для отдыха из улуса Харгана к расположенному неподалеку озеру Абрамово и вытекающей из него реки. В общей сложности компания насчитывала семерых взрослых и двенадцать детей. Один из малышей в поездке уснул на заднем сиденье автомобиля. Приехав на место, родители не стали его будить, отвлеклись и начали обустраивать стоянку. Спустя несколько минут мальчик проснулся, выбрался из машины и пошел к протекающей рядом реке. Не удержавшись на крутом берегу, ребенок упал вниз в воду и утонул. Взрослые спохватились лишь спустя несколько минут и стали искать малыша. Вскоре на берегу они увидели его соску, а затем ниже по течению обнаружили тело.



По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



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