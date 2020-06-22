В Бурятии выбили окна в квартире директора «Заповедного Подлеморья»

В объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника считают, что это дело рук омулевых браконьеров

В Бурятии сегодня ночью неизвестные злоумышленники булыжниками выбили окна в служебной квартире «Заповедного Подлеморья», в которой проживает директор объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника Михаил Овдин. Никто из членов семьи не пострадал. Размер ущерба, нанесенного имуществу, устанавливается, сообщила пресс-служба резервата.В ней считают, что вопиющий факт непосредственно связан с проводимыми мероприятиями по охране водных биологических ресурсов на территории Забайкальского национального парка. В частности, сейчас для усиления работы службы охраны в Баргузинском заливе Байкала привлечены сотрудники оперативной группы «Ангара» из города Северобайкальска. Это не позволяет организованным преступным группам вести незаконную добычу байкальского омуля.В настоящее время готовятся обращения в правоохранительные органы и в минприроды России с просьбой о взятии инцидента на контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru