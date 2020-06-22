В Бурятию из Москвы впервые начнут летать туристические чартеры

Полетная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября, маршруты ориентированы на знакомство с Байкалом



Министерство туризма Бурятии совместно с компанией «TUI Россия», региональными туроператорами готовят организацию чартерных рейсов в республику За сезон федеральный оператор планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Под чартеры ставят лайнеры Airbus A320 вместимостью 162 пассажира. Полетная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября. Вылеты на «Уральских авиалиниях» запланированы из «Домодедово» с частотой один раз в девять дней.



«Инициатива поддерживается Федеральным агентством по туризму. Всего под эти программы вошло четыре региона России. Это одна из мер поддержки внутреннего туризма в условиях перезагрузки отрасли. У нас в Бурятии на побережье Байкала уже побывали представители компании «TUI Россия» посетили объекты, включенные в чартерную программу. Разработаны две программы, на сайте компании уже продан 31 пакет. Нужно отметить, что работа в направлении сотрудничества с компанией «TUI Россия» нами проводится не первый год. Глава Бурятии Алексей Цыденов встречался на полях Восточного экономического форума с генеральным директором «TUI Россия» Тарасом Демурой. Системная работа совместно с федеральными туроператором при поддержке Ростуризма по организации продажи турпродукта Бурятии дала такой результат сегодня», - рассказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.



Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом: пять дней гости проведут на берегу великого озера. Южный Байкал - это Энхалук и Сухая с посещением Байкальского биосферного заповедника (Центральная усадьба заповедника, Байкальская станция кольцевания птиц). Восточное направление Байкала – Горячинск, Гремячинск и Максимиха, экскурсии по Баргузинской долине, Чивыркуйскому заливу, на Ушканьи острова и полуостров Святой нос.



Программа тура включает в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике - это столица республики Улан-Удэ, Иволгинский дацан, знакомство с культурой семейских в селе Тарбагатай, с бытом, традициями и бурятской кухней в этнокомплексе «Степной кочевник». После знакомства с программами глава Бурятии выразил готовность просубсидировать прием первой группы туристов для того, чтобы максимально повысить комфортность на всех этапах.



«Это большая ответственность, необходимо так организовать экскурсионную программу, чтобы человек захотел вернуться. Понимаю, что многое зависит от бюджета. Но дешевую цену потребитель запомнит ненадолго, а плохой сервис и впечатление – навсегда. Поэтому демпинговать и делать плохо - просто недопустимо! Пусть лучше приедут всего три человека, но уедут довольные», - отметил Алексей Цыденов.



Он провел совещание с представителями турбизнеса в новом туристическом комплексе парк-отель «Сагаан морин» в селе Сухая Кабанского района. В режиме видеоконференцсвязи главе Бурятии представили программы туров, которые предлагаются гостям республики. На совещании с представителями турбизнеса было уделено большое внимание осуществлению профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Глава Бурятии особо отметил, что эти меры являются главным условием для продолжения работы в условиях ограничительного режима.



В республике ограничения по приему туристов из других регионов России будут сняты со 2 июля. Управлением Роспотребнадзора по Бурятии подготовлены рекомендации для владельцев коллективных средств размещения и турбаз по обеспечению эпидемиологической безопасности. Совместно с минздравом Бурятии эпидемиологи также разрабатывают алгоритм действий при обнаружении гостей из других регионов с признаками ковид в условиях туристического сезона.



Сейчас для жителей Бурятии работают санаторно-курортные организации, гостиницы и иные средства размещения при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, а также при условии представления в электронном виде сведений на интернет-портале «Работающая Бурятия» и проверки сведений через Туристский личный кабинет модуля «Ковид» республиканской государственной информационной системы «Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».



На сегодняшний день заявки одобрены 195 организациям, работающим в сфере гостиничного бизнеса, через туристский личный кабинет проверено 1216 граждан из 69 гостиниц и баз отдыха. Продолжают действовать масочный режим и режим социального дистанцирования.



TUI Group.Группа компаний образована в 2014 году в результате слияния двух крупнейших европейских туристических компаний: немецкой TUI AG и британской TUI Travel PLC. Штаб-квартира объединенной компании TUI Group расположена в Германии, ее акции котируются на Лондонской (LSE) и на Немецкой (Xetra) фондовых биржах и входят в расчет индекса FTSE 100. TUI Group занимает лидирующие позиции на мировом туристическом рынке, обслуживает более 27 млн. клиентов в год, предлагая отдых в 180 странах мира. Группа TUI объединяет сильных туроператоров, более 1600 туристических агентств и ведущих онлайн-порталов, более 380 отелей, 6 авиакомпаний с 150 самолетами, 18 круизных лайнеров и др. В концерн входят известные цепочки отелей TUI Blue, TUI Magic Life, RIU, Sensimar, Robinson Club, Sensatori, Family Life и многие другие. Всего в группе TUI насчитывается более 240 брендов. TUI Group – неоднократный лауреат престижной международной премии World Travel Awards. Оборот компании в 2018 финансовом году составил 18,5 млрд евро, EBITA – 1,177 млрд евро. Количество сотрудников компании — около 70 тысяч человек.



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