В Улан-Удэ встречают дезинфекцией самолеты с призывниками

Специалисты РХБ защиты ВВО израсходовали свыше 20 тонн дезинфицирующего средства для обработки военных бортов



В Улан-Удэ на аэродроме Восточный силами отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводится санитарная обработка самолетов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров для дальнейшего прохождения службы в войсках.



Каждый самолет военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме Восточный, проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами ДТС-ГК. Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолета, фюзеляж, трап, сообщили в пресс-служб Восточного военного округа.



С начала проведения мероприятий по дезинфекции обработано несколько десятков военных самолетов, израсходовано свыше 20 тонн дезинфицирующего средства. После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего.

Всего специалистами РХБ защиты планируется обработать около 20 воздушных судов. Помимо этого проводится дезинфекция автомобильного транспорта, перевозящего личный состав в пункты постоянной дислокации.



Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 10 военнослужащих, задействовано две единицы специальной техники. Ежедневно расходуется свыше 400 литров дезинфицирующего средства ДТС-ГК.



Фото: structure.mil.ru

