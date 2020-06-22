В Улан-Удэ задержан подозреваемый в серии поджогов в СНТ «Зенит»

Горожанин поджигал дачи, чтобы «взбодрить» людей и помогать тушить строения







В Улан-Удэ результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники городской полиции задержали подозреваемого в умышленном уничтожении и повреждении имущества в СНТ «Зенит». Им оказался 28-летний местный житель, сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.



Установлена причастность горожанина к пяти поджогам дачных домов и надворных построек, совершенных с 1 по 19 июня.



Ночью в состоянии опьянения он, используя горючую смесь и спички, поджигал строения. Когда пламя разгоралось, молодой человек выбегал на улицу и помогал местным жителям тушить огонь. Причем, в первом из случаев он попытался выдать себя за очевидца и изложил правоохранителям свою версию произошедшего. Фигурант сообщил, что видел поджигателя и даже участвовал в погоне за ним. Активное содействие он оказывал людям и в попытках выследить злоумышленника.



В ходе дальнейших опросов молодого человека и других жителей товарищества, следователи заметили странности в его показаниях. В результате – «свидетель» был вынужден признаться в причастности к противоправным фактам. Это подтвердило и исследование ДНК.



На одном из мест происшествий сотрудники полиции обнаружили кепку возможного подозреваемого. Исследование изъятых с ткани биоследов указало на ее принадлежность 28-летнему улан-удэнцу. Отметим, что в ходе следствия были исследованы более десятка биологических образцов.



Известно также, что в несовершеннолетнем возрасте фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за поджог чужого имущества. Он разведен, проживает с матерью и отчимом, является отцом малолетнего ребенка. Подрабатывает в этом же СНТ. По его словам, преступления он совершал, чтобы «взбодрить местных жителей и вместе с ними поучаствовать в тушении».



В настоящее время сумма установленного ущерба составила около 150 тысяч рублей (по двум фактам потерпевшие устанавливаются).



Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается.



Фото: МВД по Бурятии

