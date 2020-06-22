Китай окажет помощь медикам Бурятии в борьбе с COVID-19

В республику направляется крупная партия средств индивидуальной защиты



В Бурятию ожидается поступление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц. Партия состоит из 20 тысяч одноразовых медицинских масок, 1000 комплектов защитных костюмов, 5000 респираторов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Я от имени канцелярии иностранных дел автономного района Внутренняя Монголия выражаю сочувствие всем заболевшим в республике. Когда в Китае была борьба с коронавирусом, президент Владимир Путин одним из первых выразил сочувствие председателю Си Цзиньпину, а также неоднократно открыто выражал поддержку Китаю. Правительство России отправляло спецрейсы, которыми в качестве помощи были доставлены товары медицинского назначения. Китай, в свою очередь, также оказал поддержку и направил России товары медицинского назначения, а также специально направил группу медицинских работников оказать содействие в борьбе с коронавирусом. Это не только продемонстрировало глубокую дружбу между народами Китая и России, но и подчеркнуло ответственность наших стран в борьбе с пандемией. В целях демонстрации поддержки автономного района Внутренняя Монголия Бурятии в борьбе коронавирусом, мы готовы оказать посильное содействие республике в предоставлении помощи в виде товаров медицинского назначения», - обратился к жителям Бурятии начальник канцелярии иностранных дел автономного района Внутренняя Монголия КНР Фу Юнчунь.



Напомним, всего благотворители пожертвовали медикам Бурятии более 120 милллионов рублей. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики по поручению полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева перечислил 90 миллионов рублей. В мае поступили 20 миллионов рублей от компании «Интер РАО – Электрогенерация».

Ранее 5 миллионов рублей направлял на поддержку медиков Селенгинский ЦКК, ООО «Локотех сервис» - 3 миллиона рублей и ООО «Барис-Фуд» - 1 миллион рублей. Также материальную помощь отправили жители и другие организации республики.



Фото: egov-buryatia.ru

