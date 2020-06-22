Глава Бурятии принял участие в акции «Свеча памяти»

Она прошла в Улан-Удэ на Мемориале Победы в день 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны



В Улан-Удэ на Мемориале Победы прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Она началась с театрализованного пролога «Мы помним…» с участием творческих коллективов города. После участники акции почтили память воинов, павших на полях сражений, минутой молчания и оружейными залпами.



В церемонии возложения цветов и свечей к Мемориалу Победы приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по Бурятии аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Сергей Ромахин и другие официальные лица.



«Все мы знаем, что в четыре часа утра 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Германия напала на Советский Союз, этот день стал началом войны. И сегодня мы вспоминаем этот день, вспоминаем те события, героический подвиг народа. И это мероприятие проводится для того, чтобы мы помнили, чтобы наши дети помнили, чтобы все знали о том, что пережила наша страна. Благодаря какому подвигу народа мы имеем нашу сегодняшнюю жизнь, независимую, большую страну и все это результат победы Советского Союза и нашего народа в этой тяжелейшей и самой кровопролитной войне. Главное, чтобы мы извлекали уроки, и не допустили повторения такого никогда, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов после траурной церемонии.



В связи с ситуацией с коронавирусом число участников акций в День памяти и скорби ограничено, но любой желающий может принять участие в акции «Свеча памяти» онлайн на сайте деньпамяти.рф, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

