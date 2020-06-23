Реальная безработица в три раза выше официальных данных

Две трети людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные



Среди россиян, не имеющих работы, состоят на учете в центре занятости (ЦЗН) как безработные 35%, не состоят 65%. Причем подобное распределение характерно и для двух столиц, и для регионов в целом, сообщает результаты 3000 представителей экономически активного населения, не имеющих работы, из всех округов страны своего опроса портал



Женщины чаще мужчин становятся на учет в ЦЗН: 38 и 33% соответственно. Россияне с высшим образованием - чаще граждан со средним специальным: 45 и 39%. Больше всего безработных, оформивших официальный статус, среди россиян 35-44 лет (46%), меньше всего - среди молодежи до 24 лет (17%).



«Правительство сообщает, что на середину июня официально зарегистрировано около 2,5 миллиона безработных. Свежий опрос SuperJob говорит о том, что две трети людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные: то есть, к 2,5 миллиона мы смело можем прибавлять 5, которые находятся в активном поиске. Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. И еще какое-то время ситуация будет нарастать. Я думаю, ситуация начнет меняться с сентября. Быстрого восстановления мы не ожидаем, его и правительство не ожидает - восстановление экономики до уровня 2019 года займет около пяти лет», - комментирует президент SuperJob Алексей Захаров.







«Наиболее эффективно этот вопрос решается в Сахалинской области, где было трудоустроено 49,3% от числа обратившихся. Сложная обстановка сложилась на рынке труда Магаданской области (1,7% от числа обратившихся нашли работу) и в Бурятии (4,3%)», - заявил полпред президента России ДФО Юрий Трутнев.



В целом по ДФО зарегистрировано 123,9 тысячи безработных (плюс 69,6 тысячи человек к 1 апреля). В Бурятии рост числа безработных увеличился в четыре раза (+16 991 человек), Забайкальском крае – в 2,8 раза (+10 846 человек), Приморском крае – в 2,4 раза (15 127 человек). По отраслям экономики наибольшая численность безработных граждан отмечается в оптовой и розничной торговле (6,9 тысячи человек), сельском хозяйстве (5,4 тысячи человек), образовании (5,3 тысячи человек).



В службы занятости сейчас стали обращаться не только граждане, лишившиеся работы, но и самозанятые, которые ранее работали в «сером» секторе экономики. При этом в округе сохраняются незакрытыми 192,2 тысячи вакансий, их число с апреля выросло на 11,9 тысячи.



Фото: pixabay.com



Среди россиян, не имеющих работы, состоят на учете в центре занятости (ЦЗН) как безработные 35%, не состоят 65%. Причем подобное распределение характерно и для двух столиц, и для регионов в целом, сообщает результаты 3000 представителей экономически активного населения, не имеющих работы, из всех округов страны своего опроса портал SuperJob Женщины чаще мужчин становятся на учет в ЦЗН: 38 и 33% соответственно. Россияне с высшим образованием - чаще граждан со средним специальным: 45 и 39%. Больше всего безработных, оформивших официальный статус, среди россиян 35-44 лет (46%), меньше всего - среди молодежи до 24 лет (17%).«Правительство сообщает, что на середину июня официально зарегистрировано около 2,5 миллиона безработных. Свежий опрос SuperJob говорит о том, что две трети людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные: то есть, к 2,5 миллиона мы смело можем прибавлять 5, которые находятся в активном поиске. Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. И еще какое-то время ситуация будет нарастать. Я думаю, ситуация начнет меняться с сентября. Быстрого восстановления мы не ожидаем, его и правительство не ожидает - восстановление экономики до уровня 2019 года займет около пяти лет», - комментирует президент SuperJob Алексей Захаров. Как сообщал «Номер один» , ситуация на рынке труда Дальневосточного федерального округа, как и в целом по стране, непростая. На Дальнем Востоке с 1 мая по 3 июня за помощью в поиске работы обратилось 127,8 тысячи человек, признаны безработными 97,6 тысячи, трудоустроено 15,1 тысяча. (11,8%).«Наиболее эффективно этот вопрос решается в Сахалинской области, где было трудоустроено 49,3% от числа обратившихся. Сложная обстановка сложилась на рынке труда Магаданской области (1,7% от числа обратившихся нашли работу) и в Бурятии (4,3%)», - заявил полпред президента России ДФО Юрий Трутнев.В целом по ДФО зарегистрировано 123,9 тысячи безработных (плюс 69,6 тысячи человек к 1 апреля). В Бурятии рост числа безработных увеличился в четыре раза (+16 991 человек), Забайкальском крае – в 2,8 раза (+10 846 человек), Приморском крае – в 2,4 раза (15 127 человек). По отраслям экономики наибольшая численность безработных граждан отмечается в оптовой и розничной торговле (6,9 тысячи человек), сельском хозяйстве (5,4 тысячи человек), образовании (5,3 тысячи человек).В службы занятости сейчас стали обращаться не только граждане, лишившиеся работы, но и самозанятые, которые ранее работали в «сером» секторе экономики. При этом в округе сохраняются незакрытыми 192,2 тысячи вакансий, их число с апреля выросло на 11,9 тысячи.Фото: pixabay.com