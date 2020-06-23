Дальневосточная субсидия решает проблемы сел Бурятии

В Ильинке покупается новое здание для ДК, библиотек и детской школы искусств



В Бурятии в селе Ильинка новое здание Дома культуры будет приобретено за счет средств дальневосточной субсидии. В ходе рабочей поездки в Кабанский район здание осмотрел глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



После закрытия в 2017 году старого сельского клуба 1969 года постройки село с 4300 жителями лишилось полноценного предоставления услуг в сфере культуры. Между тем, в старом ДК работали 13 клубных формирований со 184 участниками.



Кроме того, финансовые вложения нужны здесь и для ремонта здания библиотеки. Она востребована у жителей села. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет более 60%. Библиотека оснащена современной компьютерной техникой с выходом в Интернет. При этом помещения библиотеки с каждым годом приходят в негодность, становятся все более ветхими. А филиал детской школы искусств располагается в общеобразовательной школе, где все дети занимаются в одном классе.



Поэтому для размещения культурно-информационного центра, включающего в себя Дом культуры, модельную и детскую библиотеки и детскую школу искусств, необходимо новое просторное здание. Стоимость строительства такого центра превысит 100 миллионов рублей.



С 1 апреля 2020 года для размещения Дома культуры, двух библиотек, детской школы искусств арендуется новое здание, которое находится в собственности физического лица. Площадь здания - 828 квадратных метров., где на сегодня проведён капитальный ремонт, и помещения приспособлены для размещения учреждений культуры. Стоимость объекта составляет 48,5 миллиона рублей. Покупка стала возможна благодаря выделению средств в рамках дальневосточной субсидии.



Напомним, по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшего под руководством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева одобрено проведение 16 новых мероприятий на территории Бурятии.



В их числе: строительство детского сада в городе Кяхта; строительство Дома культуры в селе Нестерово; строительство регионального центра единоборств в Улан-Удэ; капитальный ремонт школы №35 в Улан-Удэ и школы в поселке Наушки; капитальный ремонт Домов культуры в улусе Хойто-Гол и селе Шимки; капитальный ремонт центра помощи детям «Звездный» в селе Баргузин и северобайкальского социально-реабилитационного центра. Будут приобретены здания для Центра занятости населения и врачебной амбулатории городской поликлиники №1 в Улан-Удэ, Дома культуры села Ильинка, котельной в селе Новая Брянь, модульной котельной в селе Петропавловка. Республика закупит 24 автобуса: два автобуса в Муйский район и 22 автобуса в Улан-Удэ.



Фото: egov-buryatia.ru

