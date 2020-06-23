В Бурятии коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт убийцам

Двое сельчан жестко избили в Улан-Удэ мужчину на остановке общественного транспорта



В Бурятии коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении двух братьев, жителей Джидинского района, сообщили в прокуратуре республики.



Они признаны виновными в том, что в мае 2018 года около полуночи, находясь в Улан-Удэ на остановке общественного транспорта, в ходе конфликта с незнакомым мужчиной нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове и телу.



Избив человека, молодые люди скрылись с места происшествия. В течение трех месяцев потерпевший находился в коме и, не приходя в сознание, скончался от закрытой черепно-мозговой травмы головы.



Органом предварительного расследования действия злоумышленников квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц). За указанное преступление законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы.



Окончательное наказание виновным будет определено судом.



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