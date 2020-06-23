В Бурятии среди тяжелых пациентов с COVID-19 впервые появился ребенок

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 2682



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2682. Это на 48 случаев больше, чем было в понедельник. Из них в Улан-Удэ – 1473 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1799 человек, умерли 18 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 48 новых случаев COVID-19: один человек – прибывший из регионов РФ, 11 человек – работники в поселке Иракинда, пять человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, один человек – обследованы в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1316 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 529 больных, из них 37 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 336 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, включая одного ребенка, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - четыре тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ – двое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится пять человек, на ИВЛ больных нет.



В пяти обсерваторах находятся 62 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2187 человек, с нарастающим итогом – от 151 794 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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