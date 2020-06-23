В Бурятии поправили «мусорное» законодательство

По требованию прокуратуры из него исключены коррупциогенные факторы



Прокуратура Бурятии нашла коррупциогенные факторы в региональном законе «Об отходах производства и потребления» и в постановлении правительства республики об утверждении условий раздельного сбора отходов. Экспертиза нормативных актов проведена совместно с Бурятским государственным университетом, сообщила пресс-служба надзорного органа.



«Нормативными правовыми актами органы местного самоуправления наделялись правом дифференцировать тарифы в области обращения с отходами в зависимости от внедрения их раздельного сбора. Однако в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об отходах производства и потребления» у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия каким-либо образом участвовать в регулировании тарифов в области сбора и вывоза отходов.



По требованию прокуратуры республики региональный закон «Об отходах производства и потребления» приведен в соответствие с действующим законодательством, из него исключены коррупциогенные факторы. Постановление правительства республики «Об утверждении условий раздельного сбора отходов» признано утратившим силу.



Фото: «Номер один»

