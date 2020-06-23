Полиция Бурятии поблагодарила добровольцев отряда «Лиза Алерт»

Они оказали за помощь в поиске двух маленьких детей в поселке Онохой



Начальник управления уголовного розыска Дмитрий Тугаринов вручил добровольцам отряда «Лиза Алерт» благодарность министра внутренних дел Бурятии Олега Кудинова за оказанное содействие в поиске детей, сообщили в пресс-службе министерства.



Ночью 5 июня в дежурную часть отделения полиции «Онохойский» поступила информация о пропаже двух братьев 2013 и 2014 годов рождения. К поискам несовершеннолетних кроме полицейских были привлечены и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Светлана Снегирева и Василий Чобану, проживающие в поселке Онохой, в результате поиска обнаружили в заброшенном доме потерявшихся детей.



Напомним, история отряда «Лиза Алерт» началась осенью 2010 года, когда в подмосковном Орехово-Зуево пропала четырёхлетняя Лиза Фомкина. Тогда на призыв о помощи в интернете откликнулись совершенно незнакомые люди. Трагедия заставила людей объединиться и создать добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».



В Бурятии поисково-спасательное движение начало своё формирование в ноябре 2017 года. В феврале 2018 года состоялся первый поиск, в котором приняло участие восемь добровольцев, прошедших первую подготовку по алгоритмам отряда «Лиза Алерт». С сентября 2019 года в муниципальных образованиях районов республики начато формирование добровольческих поисково-спасательных групп. Сейчас сформированы группы в 14 районах, общая численность групп - 328 человек.



Координатор поиска, член общественного совета при Управлении МВД России по Улан-Удэ Вероника Ерофеева рассказала: «Изучая и используя на практике алгоритмы проведения поисковых работ, разработанные добровольцами отряда «Лиза Алерт», и в других районах республики местные жители смогут организовать и успешно проводить поисково-спасательные работы. Именно для этого Центр поиска пропавших людей Бурятии продолжает работу по организации добровольческих поисково-спасательных групп. Ресурсный центр готов оказать содействие в подготовке участников движения в районах, провести полевые обучающие занятия, как это было сделано в Баунтовском эвенкийском, Тарбагатайском, Заиграевском районах, и курировать теоретическую подготовку, которую отряд проводит удаленно».



Также координатор напомнила, что 16–18 октября 2020 года в Тункинском районе пройдут межрегиональные учения добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



В 2019 году в полицию Бурятии поступило более двух тысяч заявлений на поиск без вести пропавших граждан (по России – более ста тысяч).



Фото: МВД по Бурятии

