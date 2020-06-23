В Улан-Удэ создадут интеллектуальную транспортную систему

Весь дорожный процесс в столице Бурятии будет контролировать автоматика



Автоматизированная транспортная система, которая будет управлять всем дорожным процессом, в скором времени может появиться в Улан-Удэ. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», который входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении межбюджетного трансферта было подписано правительством Бурятии в 2019 году. Оно предполагает внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Ежегодно, начиная с 2020 года и по 2022-й, Бурятия будет получать по 100 миллионов рублей на создание и функционирование этой системы.



Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии совместно с администрацией Улан-Удэ было предложено внедрить эту систему именно в столице республики, так как население города превышает 300 тысяч человек. На сегодняшний день создана рабочая группа, которая проводит всю необходимую работу в этом направлении, сообщили в пресс-службе минтранса.



«Миграция в город очевидна, все больше людей приезжают жить в Улан-Удэ, соответственно, увеличивается нагрузка на транспортное сообщение. Я уверен, внедрение этой системы позволит лучше контролировать дорожную ситуацию в городе, позволит службам оперативнее реагировать на возникающие проблемы. Это очень своевременная поддержка и помощь федерального центра», - подчеркнул министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Аюшеев.



Напомним, что реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработанного в целях исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Бурятии позволит к 2024 году довести до нормативного состояния 50 процентов всей региональной сети дорог и 85 процентов дорог в Улан-Удэнской агломерации, снизить в два раза количество мест концентрации ДТП на дорогах, а число погибших в авариях снизить до 4 человек на 100 тысяч населения.



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