В Монголии взялись за газопровод

Правительство страны обязало госкомпанию «Эрдэнэс Монгол» готовить соглашения
Кабинет министров Монголии обязал директора госкомпании «Эрдэнэс Монгол» П.Ганхуу согласовать с российской стороной предложения, планируемые включить в проект соглашения о правоотношениях в сфере строительства транзитного газопровода, и представить его правительству, сообщает МОНЦАМЭ.
В ходе официального визита премьер-министра Монголии У.Хурэлсухa в Россию в 2019 году был согласован вопрос реализации совместного проекта по строительству трубопровода для поставок природного газа из России в Китай через территорию Монголии. В рамках этой взаимной договоренности стороны работают над заключением меморандума о взаимопонимании и соглашения о конфиденциальности между правительством Монголии и российским «Газпромом» для создания компании специального назначения в рамках реализации вышеуказанного проекта.
В меморандуме отражены условия для разработки ТЭО строительства газопровода и создания, финансирования специальной компании и формы её сотрудничества, а также правовая сфера для решения спорных вопросов и т.д.
Как сообщал «Номер один», «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири – 2», который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров. Поручение начать разработку ТЭО и проектно-изыскательские работы для газопровода «Сила Сибири – 2» было дано в марте в ходе встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера с президентом РФ Владимиром Путиным. «Газпром» оценивает объем возможных поставок газа по «Силе Сибири – 2» в Китай через Монголию в 50 млрд кубометров в год.
В 2015 году «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному маршруту» (газопроводу «Сила Сибири – 2»). Изначально в Китай предусматривается поставка 30 млрд кубометров газа в год.
Транзит через Монголию в Китай является альтернативой поставок российского газа через Алтай. Проект обсуждается уже несколько лет, однако до сих пор не был реализован. В декабре 2019 года начались первые трубопроводные поставки российского газа в Китай, но по «восточному маршруту» - газопроводу «Сила Сибири».
Добавим, «Сила Сибири-2» является реальным шансом на газификацию Бурятии. Отказ от прокладки газопровода через Алтай означает, что маршрут «трубы» пройдет через юг Бурятии.
Фото: pixabay.com
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