РЖД оказывает помощь коллегам из Монголии после стихии

Из Наушек отправлены 16 спецплатформ для восстановительных работ на размытых участках пути







Компания РЖД оказала незамедлительную помощь железнодорожникам Монголии в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с размывом участков железнодорожного пути на перегонах Агуйт – Наран-Элгэн – Оорцог-Энгэр (центральная часть страны), сообщила пресс-служба ВСЖД.



Ранее министерство развития дорог и транспорта Монголии обратилось в минтранс РФ с просьбой оказать содействие.



В частности, из Бурятии со станции Наушки утром 22 июня отправлен состав из 16 специализированных платформ на станцию Сухэ-Батор Улан-Баторской железной дороги. Они будут использоваться для транспортировки готового рельсового полотна при восстановительных работах на размытых участках пути.



Напомним, 21 июня в Монголии прошли сильные дожди. В результате обильных осадков были размыты участки пути на перегонах Агуйт – Наран Элгэн, Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр. Движение поездов на этих участках остановлено.



Фото: РЖД

