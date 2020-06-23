23.06.2020
РЖД оказывает помощь коллегам из Монголии после стихии

РЖД оказывает помощь коллегам из Монголии после стихии

Из Наушек отправлены 16 спецплатформ для восстановительных работ на размытых участках пути

Компания РЖД оказала незамедлительную помощь железнодорожникам Монголии в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в связи с размывом участков железнодорожного пути на перегонах Агуйт – Наран-Элгэн – Оорцог-Энгэр (центральная часть страны), сообщила пресс-служба ВСЖД.

Ранее министерство развития дорог и транспорта Монголии обратилось в минтранс РФ с просьбой оказать содействие.

В частности, из Бурятии со станции Наушки утром 22 июня отправлен состав из 16 специализированных платформ на станцию Сухэ-Батор Улан-Баторской железной дороги. Они будут использоваться для транспортировки готового рельсового полотна при восстановительных работах на размытых участках пути.

Напомним, 21 июня в Монголии прошли сильные дожди. В результате обильных осадков были размыты участки пути на перегонах Агуйт – Наран Элгэн, Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр. Движение поездов на этих участках остановлено.

Фото: РЖД
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