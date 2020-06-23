23.06.2020
В Бурятии гроза подожгла Баргузинский заповедник

В Бурятии гроза подожгла Баргузинский заповедник

К месту возгорания в труднодоступной горной местности переброшены пожарные-десантники

В Бурятии в старейшем заповеднике  России – Баргузинском -  обнаружен грозовой пожар в труднодоступной горной местности. Для ликвидации пожара на  особо охраняемой природной территории сегодня отправились 32 пожарных-десантника Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На место пожаров десантников и 1,3 тонны груза доставил вертолет Ми-8 МЧС России. В минувшие выходные вертолет работал в Прибайкальском и Баргузинском районах Бурятии, передислоцировав к очагам возгораний 38 пожарных-десантников Забайкальской авиабазы охраны лесов и доставив  2,6 тонны необходимого груза, рассказали в региональном главке МЧС.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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