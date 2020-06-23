Жителям Бурятии доставлены 172 тысячи продовольственных наборов

Гуманитарная помощь нуждающимся обошлась в 195 млн рублей, львиная доля которых выделена из бюджета



В Бурятии во время самоизоляции в качестве дополнительных мер социальной поддержки выдано почти 172 тысячи продовольственных наборов 87 тысячам жителям региона. Их получили дети одиноких родителей, школьники, дети в возрасте 16-17 лет, люди в возрасте 65 лет и старше с доходами ниже прожиточного минимума, сообщили в минсоцзащиты республики.



Деньги на приобретение продуктов привлечены из различных источников: из республиканского бюджета и от благотворителей. В том числе – от Общероссийского народного фронта, партии «Единая Россия». Всего затрачено 195 миллионов рублей, из которых 160,5 миллиона - средства республиканского бюджета.



Дети одиноких родителей и школьники получили продовольственные наборы дважды - в апреле и мае текущего года.



«Доставка продуктовых наборов для детей в возрасте от 16 до 18 лет, началась в Бурятии с 1 июня и завершилась на минувшей неделе. Детей такого возраста в Бурятии насчитывается 23 440 человек, - рассказала министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. - Для одиноких родителей были подготовлены сухпайки весом в 14 килограммов и состоящие из 18 наименований. На эти цели были выделены 26 миллионов рублей из средств фонда непредвиденных расходов».



Работа по реализации комплекса мер по оказанию дополнительной поддержки гражданам пожилого возраста и гражданам, отнесенным к группам риска, продолжается, отметили в ведомстве.



Фото: ulan-ude-info.ru

