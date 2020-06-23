В Улан-Удэ устранили нарушения организации питания в детсадах

Проблему контролируют активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии



Комитет по образованию администрации Улан-Удэ оперативно устранил нарушения в организации питания в детских садах города. Недочеты выявил мониторинг, проведенный активистам Общероссийского народного фронта в Бурятии, сообщили в его исполкоме.



Напомним, проверки общественников прошли в двух муниципальных и двух частных дошкольных образовательных учреждениях города.



Активисты ОНФ отметили, что в детском саду №15 «Радуга» обновили маркировку посуды и инвентаря. Для детей проводится витаминизация напитков, но не предусмотрены свежие овощи в виде салатов, так как отсутствует холодный цех для их обработки и приготовления.



Вместе с тем, как закуску детям выдают кабачковую икру, огурец соленый, зеленый горошек с маслом и луком, сельдь порционную слабосоленую с маслом и луком. Фрукты по десятидневному меню приходят два раза в неделю.



В марте этого года администрация детсада приобрела программное обеспечение «Детский сад: Питание», которое при составлении меню указывает ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами.



Общественники также проверили кopпyc № 2 детского сада № 59 «Золотой ключик», который был присоединен к детсаду год назад. На момент присоединения в корпусе № 2 пищеблок отсутствовал, подвоз и приготовление горячего питания велось ИП Васильева. В связи с этим комиссия указала недостатки на организацию питания в корпусе № 2.



Центр гигиены и эпидемиологии Бурятии провел экспертную оценку пищеблока корпуса №1 и дал рекомендации по установке нового технологического оборудования. Комитет по образованию выделил финансирование на приобретение требуемого оборудования. Оно введено в эксплуатацию в начале марта 2020 года, поэтому приготовление и подвоз горячего питания во второй корпус осуществляется из первого.



По поводу нарушений, выявленных общественниками в частных детских садах, Комитет по образованию разъяснил, что не может воздействовать на эти дошкольные образовательные организации, так как они не являются структурными подразделениями и имеют частную форму собственности.



«Надзорную деятельность государственные органы в отношении частных детских садов проводить не могут. Фактически частный детский сад – это объект малого бизнеса, поэтому к нему принимаются требования как к бизнесу, и надзорные органы, такие как Роспотребнадзор, могут провести проверку только по жалобе родителей, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Бурятии Наталья Сандакова. - В настоящее время многие частные сады получают государственную субсидию, и это очень положительная практика. С другой стороны, в таких детских садах остро стоят вопросы организации питания. К детскому питанию предъявляются высокие требования, которые должны соблюдать любые дошкольные учреждения независимо от формы собственности. Поэтому мы направили письмо в министерство образования и науки Бурятии с просьбой разработать комплекс мероприятий по содействию создания условий для организации качественного и безопасного питания».



Фото: ОНФ

