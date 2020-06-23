Житель Бурятии убил знакомую за сплетни

А будущая жертва убийцы настаивала на том, что он приходится отцом ее маленькому ребенку



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве знакомой, которая досаждала его семье слухами, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Мухоршибирь с женой и детьми. Однако больше года назад односельчанка стала распространять сведения о любовной связи с ним, а также писать в социальных сетях письма его жене оскорбительного толка. В связи с этим в семье мужчины стали происходить скандалы, позже жена выгнала его из дома.



В ночь на 9 мая 2020 года в доме у знакомой обвиняемый встретился с женщиной, распространявшей, как он думал, про него слухи. Они стали вместе распивать спиртные напитки и обсуждать свои взаимоотношения. Женщина настаивала, что собутыльник приходится отцом ее маленькому ребенку и обещала продолжить его преследование.



Через некоторое время обвиняемый, опьянев, решил расправиться с ненавистной односельчанкой. Злоумышленник незаметно взял со стола нож, спрятал его в рукаве, после чего они вдвоем вышли на крыльцо и стали курить. Когда женщина отвернулась в сторону, обвиняемый выхватил нож и нанес им удар в спину жертве. От полученных повреждений 32-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. После чего мужчина сам пришел в отдел полиции и рассказал о происшествии.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото:buryatia.sledcom.ru

