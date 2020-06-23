В Бурятии глава села не вытерпел честности

Он пустился в земельные махинации за два дня до конца полномочий



В коррупционные грехи пустился глава одного из сельских поселений Джидинского района Бурятии всего за два дня до истечения своих полномочий. В конце сентября 2018 года он решил незаконно обратить в собственность родственника земли муниципального образования.



Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, для финально-криминального аккорда своей муниципальной карьеры мужчина выбрал три земельных участка общей площадью более 13 гектаров, принадлежащих чете пенсионеров, которые несколько лет назад переехали в другое поселение и не пользовались землей. От их имени чиновник составил подложную доверенность на распоряжение этими земельными участками, подделал в ней подписи доверителей, заверил изготовленный документ и поставил штамп администрации.



На основании указанной фиктивной доверенности земельные участки после оформления права собственности были по притворной сделке, якобы от имени пенсионеров, проданы шурину чиновника.



Однако через некоторое время пожилым людям пришло уведомление об уплате налога с продажи недвижимого имущества. Недоумевающие пенсионеры обратились в правоохранительные органы, после чего чиновник был изобличен и в отношении него начато уголовное преследование.



Ведется следствие.



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