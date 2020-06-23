В Улан-Удэ в Селенге утонул мужчина, спасая подростков

Следствие просит откликнуться двух спасенных девочек в возрасте 13-14 лет



В Улан-Удэ накануне вечером из реки Селенга извлечено тело 39-летнего мужчины, который утонул, спасая из воды подростков. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, 22 июня днем мужчина вместе с братом и женой пришел на участок берега реки возле Селенгинского моста на рыбалку. Через некоторое время рядом с рыбаками расположились две девочки, на вид 13-14 лет, которые стали купаться. Внезапно, находясь в воде на расстоянии около 15 м от берега, дети начали тонуть, кричать и звать на помощь. Оба мужчины кинулись в реку.



Доплыв до девочек, они стали выталкивать их к берегу. В этот момент один из мужчин, попав в водоворот и сильное течение, ушел под воду. Дети вместе со вторым мужчиной благополучно выбрались на сушу. Девочки схватили одежду и сразу убежали с места происшествия, пока взрослые вызывали спасателей.



В настоящее время по этому факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. Следствие просит спасенных девочек, оказавшихся очевидцами происшествия, позвонить по телефону: 8 (3012) 44-72-89 (следственный отдел по Советскому району) и рассказать об обстоятельствах несчастного случая.



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