В Баргузинском районе Бурятии тушат сложный лесной пожар

С начала весны в республике произошло 308 лесных пожаров общей площадью более 73 тысячи гектаров

В Куйтунском лесничестве Баргузинского района тушат сложный лесной пожар на площади 209 гектаров. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.В район стянуты пожарные-десантники и специалисты лесной охраны из Заудинского, Кабанского, Селенгинского, Усть-Баргузинского, Верхне-Баргузинского и Курумканского лесхозов. С огнем в жаркую погоду и ветер сражаются 145 человек, используется более 20 единиц лесопожарной техники.Для переброски специалистов и лесопожарного оборудования на кромку пожара задействован вертолет Ми-8 - перед его посадкой лесному спецназу пришлось подготовить площадку. От вертолетной площадки до кромки пожара огнеборцы прошли еще более 1,5 километра.Тушение осложняется сложным рельефом местности. «Повсюду каменистые россыпи, крутые скалы, нет лесных дорог, где могла бы проехать лесопожарная техника. Поэтому практически все работы проводятся вручную» - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства, Дмитрий Баклашкин с места событий.В Бурятии за прошедшие сутки велось тушение 10 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Курумканском и Прибайкальском районах на общей площади 511 гектаров. С огнем боролись 411 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Использовалось 68 единиц лесопожарной техники.Шесть лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Заиграевском и Прибайкальском районе ликвидированы, еще два очага возгорания в Баргузинском и Курумканском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиваниюВсего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 308 лесных пожаров общей площадью более 73,2 тысячи гектаров. В том числе на землях минобороны 10 лесных пожаров, общей площадью 29,8 тысячи гектаров. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 313 лесных пожаров на общей площади немногим более 58 тысяч гектаров.Фото: РАЛХ