Губит людей вода

Казалось бы: какое счастье разбежаться по песку и нырнуть в теплую водичку, подняв в воздух столп брызг

На то оно и лето. Но, разбегаясь, задумайтесь на секунду о тех, кто ждет вас там, в водной среде. Ведь, как выяснил Роспотребнадзор, водоемы у нас населены вредными микробами и щедро приправлены опасными веществами.

«Обследовано 42 водных объекта в местах купания и отдыха населения. Исследовано 126 проб воды водных объектов на санитарно-химические показатели, на микробиологические – 144 пробы, паразитологические – 125 проб, вирусологические– 5 проб. Из них не соответствовали 42,9% проб воды по санитарно-химическим показателям, 11,8% - по микробиологическим показателям», - пишет ведомство, чья задача заботиться о нашем здоровье.Далее идет длинный список водоемов, среди которых и отдельные участки Байкала, и озера, и реки. Чего в них только нет! Аммиак, железо, марганец, нитраты, полифосфаты… В итоге разумный вывод: «купание в вышеуказанных водоемах может являться фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний».«Что же делать?» - спросите вы. Конечно, без купания летом не обойтись. Но гораздо безопаснее купаться в тазике. При условии, что вода, которую вы туда налили, предварительно обследована специалистами Роспотребнадзора. Да и сам тазик. Хотя, если подходить радикально, то и дышать-то в Улан-Удэ следует через специальные фильтры.Нарисовал Укусика Покусай