В Бурятии останется под домашним арестом Баир Жамбалов

Бывший лидер БРО «Единой России» и вице-спикер Народного Хурала обвиняется в смертельном наезде на Галину Бурчевскую



Бывший вице-спикер Народного Хурала Бурятии останется под домашним арестом по 6 сентября нынешнего года включительно. Советский районный суд Улан-Удэ накануне удовлетворил ходатайство следствия о продлении сроков меры пресечения.



«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии», - сообщили в пресс-службе районного суда.







Ранее ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), так как, по версии следствия, после наезда на девочку он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места ДТП.







Бывшего лидера БРО «Единая Россия» исключили из партии, а в начале мая сняли с должности заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.



О каких-либо новых поворотах в расследовании его дела не сообщается. Однако заметим, что смертельное ДТП, которое устроил в Москве пьяный актер Михаил Ефремов создает негативный информационный фон и для обвиняемого Жамбалова. Общество явно устало от лихачей чиновников и других медийных личностей.



Фото: «Номер один» Бывший вице-спикер Народного Хурала Бурятии останется под домашним арестом по 6 сентября нынешнего года включительно. Советский районный суд Улан-Удэ накануне удовлетворил ходатайство следствия о продлении сроков меры пресечения.«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии», - сообщили в пресс-службе районного суда. Напомним , вице-спикера Народного Хурала Бурятии и экс-руководителя бурятского отделения партии «Единая Россия» Баира Жамбалова подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую возле села в Батурино в январе 2020 года.Ранее ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), так как, по версии следствия, после наезда на девочку он не оказал еще живой потерпевшей помощь и скрылся с места ДТП. Советский районный суд 26 апреля избрал для Баира Жамбалова меру пресечения, не связанную с лишением свободы. На Баира Жамбалова были получены положительные характеристики. В итоге депутата, задержанного 25 апреля, поместили под домашний арест, хотя обвинение просило направить обвиняемого в следственный изолятор на два месяца.Бывшего лидера БРО «Единая Россия» исключили из партии, а в начале мая сняли с должности заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.О каких-либо новых поворотах в расследовании его дела не сообщается. Однако заметим, что смертельное ДТП, которое устроил в Москве пьяный актер Михаил Ефремов создает негативный информационный фон и для обвиняемого Жамбалова. Общество явно устало от лихачей чиновников и других медийных личностей.Фото: «Номер один»