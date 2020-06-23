В Бурятии статус национального вида спорта получит разбивание кости

«Костоломы» смогут получать спортивные разряды и звания, квалификационные категории спортивных судей по национальному виду спорта



Правительство Бурятии поддержало сегодня законопроект о внесении изменений в республиканский закон «О физической культуре и спорте», разработанный в целях развития национального вида спорта «Разбивание хребтовой кости».



«В связи с принятием законопроекта этот вид спорта обретет статус официального национального вида спорта республики, что в дальнейшем даст возможность для его включения во Всероссийский реестр видов спорта. Финансирование по этому виду спорта будет осуществляться в рамках единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий», - представил проект министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов.



Включение в реестр позволит присваивать спортивные разряды и звания, квалификационные категории спортивных судей по национальному виду спорта, сообщили в пресс-службе правительства.



Спортивное ведомство предварительно провело совещание с представителями региональных организаций, рассмотрев вопрос о наименовании вида спорта «Разбивание хребтовой кости» с соблюдением грамматических и стилистических правил бурятского языка.



«В результате принято решение изложить наименование вида спорта на бурятском языке следующей редакции «разбивание хребтовой кости «Сээр хухалха (Һээр шаалган)», - отметил министр.



Разбивание хребтовой кости – один из самых популярных национальных видов спорта в Бурятии, входит в программу самых крупных культурно-спортивных и религиозных праздников республики: Наадан-Сурхарбана, Этигиловских игр и Алтарганы.



Одобренный законопроект будет внесен на рассмотрение сессии Народного Хурала.



Фото: egov-buryatia.ru

