В Улан-Удэ жителей левобережья будет принимать новая амбулатория

Жителям этих микрорайонов не надо будет ездить в городские поликлиники и теснится в старых зданиях







Глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел сегодня ведущуюся реконструкцию здания под новую врачебную амбулаторию на левобережье Улан-Удэ. Здание под нее выкупается за счет средств дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Амбулатория будет обслуживать жителей микрорайонов Исток и Солдатский Улан-Удэ, а также села Поселье Иволгинского района. В настоящее время в микрорайонах Исток и Солдатский действуют две амбулатории площадью 135,8 и 237 квадратных метров, которые не соответствуют современным санитарным требованиям, и где невозможно расширение площади. Между тем, население двух микрорайонов превышает 11 тысяч жителей. Прогноз на 2024 год говорит, что здесь будет проживать уже 15 тысяч человек.



Новое здание врачебной амбулатории по адресу ул. Покровская, 34А общей площадью 565,4 квадратных метра находится рядом с остановкой общественного транспорта и позволит местным жителям своевременно получать медицинскую помощь.



«Здесь будут принимать пациентов терапевт, врачи общей практики, а также приезжать в плановом режиме узкие специалисты. Людям уже не надо будет ездить в городские поликлиники. В эту пятницу, 19 июня, прошла комиссия по развитию Дальнего Востока под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева. Он подтвердил это решение в рамках президентской дальневосточной субсидии. Сейчас здесь проводится капитальный ремонт, отделочные работы. Планируем к ноябрю запустить амбулаторию, и люди получат качественную медицинскую помощь рядом с домом», - сказал Алексей Цыденов.



«В левобережной части города проживает половина населения Советского района. Здесь мы планируем открывать еще и выездные методы работы специализированной помощи: в плановом порядке будут приезжать невролог, хирург, окулист, эндокринолог и другие специалисты. Территория амбулатории большая, и жители микрорайона теперь будут получать все необходимые услуги по медицинской помощи», - говорит Наталья Бадмаева, главный врач городской поликлиники №1 Наталья Бадмаева. Она обратила внимание и на то, что с введением нового здания улучшатся и условия работы медицинского персонала.



В двухэтажном здании имеются все коммуникации, вести прием будут два врача-терапевта, два педиатра, три специалиста по общеврачебной практике, оборудованы процедурный и прививочный кабинеты, кабинет забора анализов, дневной стационар на пять коек, доврачебный кабинет со смотровым кабинетом, кабинет функциональной диагностики, комната матери и ребенка, аптечный пункт, а также служебные помещения.



Фото: egov-buryatia.ru

