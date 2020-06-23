В Улан-Удэ городские перевозчики получат дополнительные субсидии

«Маршрутный» кризис столицы Бурятии признали в правительстве республики



Правительство Бурятии рассматривает возможность дополнительной финансовой поддержки городских перевозчиков. Этот вопрос рассмотрен сегодня на штабе по экономике под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в минтрансе республики.



Дополнительная поддержка заключается в том, чтобы из республиканского бюджета выделить 51,6 миллиона рублей для финансовой помощи городским перевозчикам в размере 10 тысяч рублей на одно транспортное средство ежемесячно с мая по август 2020 года. Такая мера будет стимулировать перевозчиков к увеличению выхода подвижного состава на линию и позволит снизить число жалоб горожан на недостаточное количество пассажирского транспорта.



«Надо, чтобы парк автобусов сохранился. Прошу, чтобы за этим велся мониторинг. Нужно, чтобы интервал движения общественного транспорта был небольшой, и люди на остановках не стояли», - дал поручение администрации Улан-Удэ Алексей Цыденов.



Первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Зураев добавил, что это решение будет внесено в законопроект для рассмотрения его на сессии Народного Хурала республики.



«Поправка внесена группой городских депутатов. Они тоже озабочены этой проблемой и будут этот вопрос на контроль депутатский ставить по своим округам, по своим маршрутам», - отметил Игорь Зураев.



Из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пассажиропоток на городских маршрутах значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Сокращение парка во многом связано с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам.



«Мы подготовим весь необходимый пакет документов. В этой связи мы вплотную работаем с мэрией, с депутатами Народного Хурала и горсовета. Нам важно, чтобы городской перевозчик работал стабильно, и чтобы наши жители могли комфортно и безопасно ездить на общественном транспорте», - сказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Аюшеев.



Что касается «апрельских» выплат перевозчикам, то субсидией воспользовались 24 транспортных компании, занятых межмуниципальными перевозками, на общую сумму 4,1 миллиона рублей, в том числе перечислены субсидии 15 муниципальным образованиям республики на общую сумму 18,33 миллиона рублей.



Кроме того, министерство транспорта Бурятии предлагает помочь «Байкальской ППК», которая перевозит пассажиров электричками в пригородном сообщении, где также наблюдается значительное уменьшение пассажиропотока. Помощь заключается в дополнительном финансировании на возмещение выпадающих доходов АО «Байкальская ППК» от организации пригородных железнодорожных перевозок в размере 19,33 миллиона рублей.



Напомним, что с 8 мая начались выплаты субсидий для перевозчиков регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Такое решение было принято правительством Бурятии в целях возмещения затрат перевозчиков с 1 по 30 апреля.



Фото: «Номер один»

