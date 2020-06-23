В Улан-Удэ началось строительство самой большой школы города

Строители планируют завершить работы раньше намеченного срока - в сентябре 2021 года

Глава Бурятии Алексей Цыденов провел сегодня выездное совещание на месте строящейся по улице Автотранспортная школы на 1275 мест. Строительство объекта ведется в рамках мероприятий по ликвидации третьей смены обучения по национальному проекту «Образование», сообщили в пресс-службе правительства республики.Всего на строительство школы в 2020-2021 годах будет выделено почти 1,5 миллиарда рублей. Алексей Цыденов отметил, что строители планируют завершить работы раньше намеченного срока - в сентябре 2021 года, чтобы дети пошли в школу с началом нового учебного года.«Контракты на строительство заключены, и работы на объекте ведутся. Школа рассчитана на 1275 человек в одну смену с двумя бассейнами, спортзалом на три баскетбольных поля, уличным стадионом, двумя актовыми залами и современным оборудованием. Таких школ в городе еще не было. Она станет самой современной и большой. По графику планируется сдача школы в декабре следующего года, но с подрядчиками мы проговариваем вопрос об открытии в сентябре, чтобы в следующем учебном году дети пошли в новую школу. Сегодня решается вопрос и по комплектованию учебного заведения учителями, потому что школа большая. Также предусмотрено строительство дороги и комплексное развитие пришкольной территории», - отметил Алексей Цыденов.Вместе со строительством нового учебного заведения будет решено несколько вопросов населения левобережной части Советского района, сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.«Жители ждут школу: когда она появится, то будет решен и вопрос транспортной разгрузки Селенгинского моста. Также будем решать и вопросы подключения к канализации соседних жилых домов», - заявил Игорь Шутенков.Подрядчик, ООО «Дом2000», приступил к разработке котлованов и устройству фундамента здания школы. На сегодня строительная готовность составляет 10 процентов. На объекте ведутся работы по армированию стен и колон, устройству опалубки, отсыпке грунта.«Мы строим уже девятую школу, но это для нас самый большой объект. На сегодняшний день мы проводим бетонные работы, заливается фундамент и каркас нулевого цикла здания, идет отсыпка грунта. Строительные материалы используем местного производства, все сертифицированное и качественное. Работы идут по графику, будем стараться сдать объект к сентябрю следующего года», - отметил главный инженер ООО «Дом-2000» Юрий Пронькинов.Фото: egov-buryatia.ru