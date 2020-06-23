Алексей Цыденов пойдет на второй срок в 2022 году

При условии поддержки жителей республики, а уровень поддержки покажет голосование по поправкам в Конституцию РФ





Глава Бурятии Алексей Цыденов готовь и дальше работать в республике, баллотируясь на второй срок в 2022 году. Об этом он заявил сегодня, общаясь с пользователями социальных сетей в прямом эфире на ютуб-сессии «Открытый микрофон с Алексеем Цыденовым».

«Будет день – будет пища. Честно, я не берусь загадывать. Я, конечно, намерен пойти на второй срок, я об этом говорил уже. В том числе голосование по поправкам в Конституцию покажет, на самом деле, какое у жителей республики отношение ко мне. Это же оценка, в том числе, и моей деятельности. Если людям совсем жизнь не нравится, и они не видят никаких изменений – это оценка моей работы. Если оценка будет плохая - я плохо работаю. Отсюда и соответствующие выводы можно делать. Голосование покажет», - сказал глава Бурятии.

На ютуб-сессии «Открытый микрофон с Алексеем Цыденовым» жители республики в течение двух часов задавали вопросы, касающиеся проблем отдельных территорий, а также затронули актуальные темы, связанные с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию России, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru