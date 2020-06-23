Медицина катастроф Бурятии спасла мужчину в тайге

Весь период спасательной операции вертолет зависал над землей







В Бурятии 19 июня в 21:53 оперативному дежурному Территориального центра медицина катастроф Республики Бурятия поступила информация о том, что в Муйском районе, в местности Галюбэ находится мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости с повреждением внутренних органов, сообщили в минздраве республики.



После установления точных координат места нахождения пострадавшего, 20 июня в 4:00 утра туда вылетел борт санитарной авиации - вертолет Ми-8 «АК СКОЛ» с медицинским модулем, с авиамедицинской бригадой в составе врача – реаниматолога Н.Машанова и фельдшера Д.Пахомова. По прибытию спасателей медицинская эвакуация пациента происходила с зависанием винтокрылой машины в воздухе в связи с отсутствием посадочной площадки в лесном массиве.



Авиамедицинская бригада сработала слаженно и оперативно. В ходе медицинской эвакуации пациенту проведен весь комплекс лечебных мероприятий, направленных на подготовку к экстренному оперативному вмешательству. Пациент был доставлен в Северобайкальск в больницу «РЖД Медицина», где ему провели операцию. Специалисты Территориального центра медицины катастроф осуществляли мониторинг состояния и коррекцию лечения.



А 23 июня после стабилизации состояния пациента бортом санитарной авиации он доставлен в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко в Улан-Удэ для дальнейшего лечения. Благодаря слаженным и оперативным действиям специалистов медицины катастроф, больницы РЖД и пилотов «АК СКОЛ» пациент вовремя доставлен в стационар для оказания специализированной медицинской помощи, что дает надежду на благоприятный исход и его скорейшее выздоровление.



За прошедшие неделю бригадами санитарной авиации в Бурятии выполнено 27 санитарных задания, из них 13 с использованием санитарной авиации и 14 с использованием автомобильного транспорта. Оказана медицинская помощь 76 пациентам, из них 46 пациентов эвакуировано с диагнозом: коронавирусная инфекция.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

