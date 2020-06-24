Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил об этом в видеообращении к народу республики



Камбы-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодой, который был госпитализирован после заражения коронавирусом, умер. Об этом во вторник сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.



«С большим сожалением и прискорбием сообщаю вам о кончине Камбы-ламы Республика Тыва <...>. Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет, но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату», - сказал Кара-оол в видеобращении на своей странице «ВКонтакте».



Как сообщалось, Лодой был госпитализирован с коронавирусом в начале июня, находился в тяжелом состоянии. «Врачи все, что могли, сделали. Мы даже не смогли среагировать на то, чтобы увезти куда-то его», - сказал Кара-оол.



Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой. В первый раз он возглавлял буддистов республики в 2005-2010 годах. Повторно был избран верховным ламой 29 ноября 2019 года, сообщает



Фото: pixabay.com Камбы-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодой, который был госпитализирован после заражения коронавирусом, умер. Об этом во вторник сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.«С большим сожалением и прискорбием сообщаю вам о кончине Камбы-ламы Республика Тыва <...>. Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет, но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату», - сказал Кара-оол в видеобращении на своей странице «ВКонтакте».Как сообщалось, Лодой был госпитализирован с коронавирусом в начале июня, находился в тяжелом состоянии. «Врачи все, что могли, сделали. Мы даже не смогли среагировать на то, чтобы увезти куда-то его», - сказал Кара-оол.Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой. В первый раз он возглавлял буддистов республики в 2005-2010 годах. Повторно был избран верховным ламой 29 ноября 2019 года, сообщает ТАСС Фото: pixabay.com