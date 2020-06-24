В Бурятии выздоровели 67% пациентов с коронавирусом

Республика занимает четвертое место в ДФО по этому показателю







В Бурятии 67% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 61%. Республика находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе– 83%. На втором месте – Еврейская автономная область – выздоровели уже 82% пациентов, на третьем – Якутия, где коронавирус победили 68% от общего числа заболевших.Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 18%, в Камчатском крае справились с заболеванием 33%, в Амурской области – 40% от общего числа заболевших коронавирусом.В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 21 503 случая заболевания коронавирусом, более половины (56%) жителей выздоровели. Это шестой результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 65%, наименьший - в Сибирском федеральном округе – 46%.Фото: pixabay.com