Улан-Удэ занял второе место в списке больших квартир ДФО

Сравнивались позиции в новостройках Дальневосточного федерального округа



Безоговорочным лидером рейтинга регионов Дальневосточного федерального округа по самой большой площади квартир в новостройках стал Хабаровский край, сообщает сервис по поиску недвижимости ЦИАН.



Этот регион ДФО более чем в два раза опережает ближайшего преследователя: максимум здесь составляет 240 квадратных метров. Это метраж пентхауса в жилом комплексе «Культура». Помимо жилых помещений в квартире также предусмотрена открытая терраса площадью около 140 «квадратов», с которой открываются виды на Амур с высоты 21 этажа. На террасе возможно оборудование лаунж-зоны с барбекю, при желании можно установить и бассейн. Обойдется квартира в 29,5 миллиона рублей. Это один из самых дорогих лотов на первичном рынке ДФО на сегодняшний день.



Бурятия также преодолела отметку в 100 «квадратов» — максимум здесь зафиксирован на уровне 117,75 квадратных метра. Эта просторная квартира стоимостью 8 миллионов рублей расположена в составе жилого комплекса «На Маяковского». Лот четырехкомнатный, в его состав также входит большая лоджия площадью почти в 14 «квадратов». Причем это единственный сданный в эксплуатацию проект в первой пятерке рейтинга - разрешение на ввод было получено в 2019 году.



В конце текущего года введут в эксплуатацию жилой комплекс, строящийся на пересечении Тепличной улицы и Игнатьевского шоссе в Благовещенске. Самая большая квартира в новостройках Амурской области имеет площадь 90 квадратных метров. С этим показателем регион занимает третье место. Приобрести лот можно за 5,91 миллиона рублей.



Приморский край, традиционно занимающий первые строчки в большинстве рейтингов недвижимости Дальнего Востока, в этот раз оказался лишь на четвертой строчке с показателем 87,5 квадратных метра. Такой метраж имеет трехкомнатная квартира стоимостью 8,66 миллиона рублей в жилом комплексе «Фрегат-2», возводимом в Ленинском районе Владивостока. Согласно проектной документации, разрешение на ввод в эксплуатацию должно быть получено до конца текущего года.



Закрывает первую пятерку Забайкальский край и строящийся в Чите жилой комплекс «Солнечный город». На текущий момент метраж самой большой квартиры, представленной в продаже, составляет 76,22 квадратных метра. Это трехкомнатный лот на втором этаже корпуса, запланированного к вводу во втором квартале 2020 года. Его стоимость — 4,95 миллиона рублей, что является минимумом



Гордиться жителям Улан-Удэ этим рейтингом или огорчаться ценой второго места в нем – выбирайте сами. Заметим, первичный рынок недвижимости Дальневосточного федерального округа не может похвастаться обилием предложения крупногабаритного жилья. Как показало исследование, проведенное ЦИАН, лоты площадью более 100 «квадратов» представлены в новостройках только в двух регионах ДФО. В рейтинге приняли участие строящиеся жилые комплексы, а также проекты, введенные в эксплуатацию не более пяти лет назад. В последних учитывались только те лоты, которые реализуются без отделки.



Фото: ulan-ude.cian.ru

