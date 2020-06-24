24.06.2020
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 2731

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 2731

В республике умер девятнадцатый пациент с двусторонней пневмонией, осложнившей новую коронавирусную инфекцию

В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2731. Это на 49 случаев больше, чем было во вторник. Из них в Улан-Удэ –  1511 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц  1853 человека, умерли 19 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В  стационаре по ул. Пирогова, 30а умерла пациентка 84 лет с двусторонней пневмонией, осложнившей новую коронавирусную инфекцию. У пациентки имелись сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение.

Из 49 новых случаев COVID-19: два человека – прибыли из регионов РФ, 12 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, три человека – обследованы в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1366 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 505 больных, включая 31 ребенка. Один ребенок с пневмонией -  в реанимации. Его состояние средней степени тяжести

На амбулаторном лечении -  354 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся семь пациентов с COVID-19, включая одного ребенка, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ –  двое больных (один старше 65 лет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся три человека, на ИВЛ больных нет.

В пяти обсерваторах находятся  62 человека.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2515 человек, с нарастающим итогом – от 154 309  человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com

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