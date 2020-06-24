В Бурятии самоизоляция привела к резкому росту мошенничества

Выявляются факты реализации людям товаров, якобы способных диагностировать и лечить коронавирусную инфекцию



В Бурятии в период введения режима самоизоляции граждан произошел рост числа хищений имущества путем обмана и злоупотребления доверием на 17,9 % (с 604 до 712) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличились факты мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий на 37,7 %.



Такие данные обнародованы на координационном совещании руководителей правоохранительных органов республики под председательством прокурора Бурятия Галины Ковалёвой. На совещании рассматривались вопросы предупреждения преступности в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Участники заседания обозначили проблемы выявления и пресечения фактов хищения имущества граждан путем реализации им товаров, якобы способных диагностировать либо лечить коронавирусную инфекцию.



Прокурор республики нацелил правоохранительные органы на реализацию мер по выявлению и пресечению преступлений при расходовании бюджетных средств, выделенных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе предназначенных для выплат медицинскому персоналу, семьям с детьми, закупок лекарственных средств и оборудования.



По итогам обсуждения принято постановление, в котором определен комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов, а также межведомственного взаимодействия по противодействию преступности в условиях распространения коронавирусной инфекции.



Фото: «Номер один»

