В Бурятии буддийским ламам передан XI том Книги памяти республики

В течение нескольких месяцев монахи будут зачитывать имена уроженцев республики, погибших на Великой Отечественной войне

В центре российского буддизма - Иволгинском дацане Бурятии - состоялась торжественная передача XI тома Книги памяти Бурятии священнослужителям Буддийской традиционной Сангхи России. В течение нескольких месяцев ламы Гунриг дугана будут зачитывать имена каждого уроженца Бурят-Монгольской АССР, погибшего в боях, пропавших без вести и умерших от ран в госпиталях.Девятый том Книги памяти Бурятии включает в себя 10100 имен воинов Великой Отечественной войны, а также имена бойцов и командиров РККА, погибших в 1939 году в боях на реке Халхин-Гол в Монголии.«Книга Памяти - значимый проект министерства образования и науки Бурятии и ресурсного центра патриотического воспитания туризма и спорта. В Книгу вошли 10 тысяч новых имен солдат, призванных на фронт с Бурятии. В создании книги нам помогали учителя республики, школьники и их родители, поисковые отряды. Была проведена очень емкая и скрупулезная работа», - отметила Арюна Байкова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования.С 2015 года ламами Иволгинского дацана традиционно проводятся такие молебны, которые помогают перерождению умерших в благой участи.-«Молебен очищает негативную карму и помогает живым обрести в последующем благое рождение. Например, солдаты, которые уходили на фронт, не по своей воле убивали и совершали дурные действия. И чтобы облегчить последующее их перерождение, через практику Гунриг им дается возможность очистить карму и переродиться в лучшей участи», - рассказал Эрдэни-лама, лама Гунриг дугана Иволгинского дацана.В ходе этой работы состоялось чтение предыдущих десяти томов Книги памяти Бурятит, в которые вошли более 123 тысяч имен участников Великой Оетчественной войны, не вернувшихся с ее фронтов, сообщили в минобразования Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru/minobr