В Бурятии за голосованием 1 июля будут следить свыше 3500 наблюдателей

Они представят 18 общественных организаций и два региональных отделения политических партий



Наблюдателями в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в Улан-Удэ и районах Бурятии оформлено 3509 человек. Они будут следить за чистотой проведения голосования на всех избирательных участках, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Общественная палата Бурятии провела работу по подбору, набору и оформлению документов общественных наблюдателей. Для этого заключены соглашения с 18 общественными организациями и 2 региональными отделениями политических партий. В настоящее время оформлены направления общественных наблюдателей на 3509 человек. Прием предложений будет продолжаться до 29 числа включительно», - отметил председатель Общественной палаты республики Баир Бальжиров.



При этом любой желающий может стать наблюдателем не только от организации, но и просто лично обратившись в Общественную палату. В условиях ограничительных мероприятий к избирательному процессу в качестве наблюдателей не будут привлекаться только жители республики старше 65 лет для обеспечения их безопасности.



В день голосования 1 июля на каждом участке смогут присутствовать от четырех до шести наблюдателей. При проведении голосования вне избирательного участка членов участковой избирательной комиссии также будут сопровождать наблюдатели.



Для осуществления контроля на избирательных участках делегаты предварительно проходят онлайн-обучение, где им подробно разъясняют регламент работы на голосовании, в том числе на дому. На семинаре также инструктируют по рекомендациям Роспотребнадзора для обеспечения эпидемиологической безопасности участников избирательного процесса. Все общественные наблюдатели и голосующие будут снабжены средствами индивидуальной защиты.



С 25 июня начнет работу ситуационный центр, где в режиме реального времени будет отслеживаться ход голосования, возникающие в процессе его проведения вопросы, для решения которых будут приниматься необходимые меры общественного реагирования.



Фото: egov-buryatia.ru

