В Бурятии появился тринадцатый лесной питомник

Он позволит восстанавливать более 360 гектаров погибшего леса

В Бурятии работники Усть-Баргузинского лесхоза создали лесной питомник в пустовавшей более тридцати лет теплице, где ранее выращивали помидоры и огурцы. В этом году ее возродили и перепрофилировали для выращивания сеянцев сосны, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«В мае еще лежал снег, поэтому питомник посеяли, как только прогрелась земля. За столько лет на этой территории образовался большой слой дерна, его помогли расчистить лесопользователи со специализированной техникой» - рассказывает Юрий Ефимов, директор Усть-Баргузинского лесхоза.После снятия дерна, лесники разровняли поверхность, очистили ее от сорняков и мусора, подготовили почву. Семена сосны также подверглись специальной обработке – в слабом растворе перманганата калия для быстрой и большей всхожести.В своем небольшом питомнике лесники высеяли более 3,5 килограмма семян. Такого количества сеянцев хватит, чтобы восстановить более 360 гектаров погибшего леса. Эта площадь сравнима с площадью 514 футбольных полей.Питомник в Баргузинском районе стал 13 по счету питомником в республике. Ежегодно лесники получают с питомников более 6 миллионов сеянцев сосны.Напомним, увеличение площадей лесовосстановления проводится в рамках реализации нацпроекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов», которые реализуются по указу президента России. Главная цель проекта – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.Фото: РАЛХ