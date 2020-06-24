Глава Бурятии поддержит приобретение автобусов из «Народного бюджета»

Новые автобусы планируется направить на обслуживание отдаленных микрорайонов – Левобережье, Машзавод, 100-е и 40-е кварталы
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе предстоящего голосования за направления расходования «Народного бюджета» в Улан-Удэ отдаст свой голос за покупку автобусов для автопарка МУП «Городские маршруты».
Об этом он заявил во время ютуб-сессии «Открытый микрофон с Алексеем Цыденовым», отвечая на вопрос зрителя о перспективах общественного транспорта, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«По автобусам вопрос правильный. В городе в рамках «Народного бюджета» выставлен на голосование вопрос приобретения автобусов. В рамках «Народного бюджета» много разных мероприятий. Если люди проголосуют не за благоустройство парков, к примеру, а за приобретение автобусов, то уже в этом году состоится приобретение автобусов большой вместимости. Все зависти от самих жителей. За что в рамках голосования в «Народный бюджет» они проголосуют – то и будет сделано. Я, кстати, за автобусы буду голосовать», - поделился глава Бурятии.
Он отметил, что в городе Улан-Удэ с каждым годом уменьшается количество частных перевозчиков. И проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится все ощутимее. В этой связи он отметил важность разработки мероприятия по приобретению на деньги «Народного бюджета» автобусов большой вместимости. Это транспортные средства вместимостью 50 мест, с высоким классом экологичности - Евро 5, оборудованные для перевозки маломобильных граждан, автоинформатором, системой видеонаблюдения, кондиционером и отоплением, отвечающие всем современным требованиям безопасности.
Если горожане проголосуют на портале «Народный бюджет» именно за их приобретение, то уже в четвертом квартале новые автобусы выйдут на городские маршруты. Их планируется направить на обслуживание отдаленных микрорайонов – Левобережье, Машзавод, 100-е и 40-е кварталы.
Как сообщал «Номер один», из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, пассажиропоток на городских маршрутах значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Сокращение парка во многом связано и с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам.
Напомним, на голосовании по поправкам в Конституцию каждый житель Бурятии может выбрать одно из мероприятий, заявленных в рамках «Народного бюджета». Республике Бурятия из федерального бюджета выделено 300 млн рублей на реализацию общественных инициатив. В настоящее время средства на финансирование инфраструктурных объектов распределены между всеми муниципалитетами республики.
Фото: egov-buryatia.ru
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