В Бурятии раскрыта кража из юрты

Задержан вор, похитивший строительные материалы и печное литье на 56 тысяч рублей







В Бурятии в полицию поступило сообщение от жителя села Истомино. Мужчина заявил, что неизвестный проник в его юрту, расположенную неподалеку от населенного пункта, похитил строительные материалы и печное литье.



Потерпевший отметил, что не проверял имущество с октября прошлого года – юрта используется в летний период. Ущерб составил 56 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержан подозреваемый. Им оказался 48-летний односельчанин потерпевшего. Злоумышленник проник в помещение, взломав замок, и похитил строительные материалы: доски, бревна, фанеру и окна. Часть похищенного он использовал на своем приусадебном участке.



Подозреваемый не работает, ранее судим за кражу, угрозу убийство и незаконную добычу рыбы.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Юрты – древнее жилье кочевников Центральной Азии – сейчас часто используется жителями республики для строительства летних домов, а также – для приема туристов.



Фото: «Номер один»



