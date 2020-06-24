24.06.2020
В Бурятии раскрыта кража из юрты

В Бурятии раскрыта кража из юрты

Задержан вор, похитивший строительные материалы и печное литье на 56 тысяч рублей

В Бурятии в полицию поступило сообщение от жителя села Истомино. Мужчина заявил, что неизвестный проник в его юрту, расположенную неподалеку от населенного пункта, похитил строительные материалы и печное литье.

Потерпевший отметил, что не проверял имущество с октября прошлого года – юрта используется в летний период. Ущерб составил 56 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержан подозреваемый. Им оказался 48-летний односельчанин потерпевшего. Злоумышленник проник в помещение, взломав замок,  и похитил строительные материалы: доски, бревна, фанеру и окна. Часть похищенного он использовал на своем приусадебном участке.

Подозреваемый не работает, ранее судим за кражу, угрозу убийство и незаконную добычу рыбы.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Юрты – древнее жилье кочевников Центральной Азии – сейчас часто используется жителями республики для строительства летних домов, а также – для приема туристов.

Фото: «Номер один»  

преступность кража задержание
^