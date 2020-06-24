В Бурятии отмечаются выходы медведей к населенным пунктам

Это связано с высокой численностью косолапых и их сезонной активностью

В ряде районов Бурятии отмечаются выходы медведей к населенным пунктам, на дороги и на берега озера Байкал. Это связано с высокой численностью и сезонной активностью медведей, сообщил Байкальский заповедник со ссылкой на информацию Бурприроднадзора.Специалисты поделились правилами поведения при встрече с медведем в лесу. Любопытно, что памятка называется «Как вести себя в лесу, чтобы не встретить медведя». Видимо, это, все-таки, ключевое правило.Фото: baikalzapovednik.ru