В Бурятии трехлетний ребенок погиб на пожаре жилого дома

Эвакуированный из задымленного дома родственником он скончался в медицинском учреждении



В Бурятии сегодня в 11:47 на пульт пожарной части села Байкало-Кудара поступила информация о пожаре в жилом двухквартирном доме в поселке Оймур Кабанского района. Из-за значительного расстояния ближайшей пожарной части от места пожара – 23 километра – первой к дому прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Оймурское».



Уже горела веранда изнутри, огонь переходил на первую квартиру. Добровольцы приступили к тушению пожара. Вместе с прибывшими пожарными второго Кабанского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии огнеборцы ликвидировали возгорание.



В результате пожара повреждена веранда, основные конструкции здания не пострадали, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: pixabay.com

