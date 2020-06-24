В Улан-Удэ в Параде Победы приняли участие более 1 тысячи военнослужащих

Парад - это традиция, «без которой невозможно представить нашу историю», считает глава Бурятии Алексей Цыденов

В Улан-Удэ в Параде Победы приняли сегодня участие более тысячи военнослужащих. Они прошли пятнадцатью пешими расчетами. Проход пятидесяти единиц боевой техники возглавил легендарный танк Т-34 - символ мощи советской боевой техники Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.По площади проехали и потомки легендарных «Катюш» - реактивные системы залпового огня «Торнадо- Г». Проследовали парадом колонны многоцелевых автомобилей повышенной проходимости ГАЗ-233115 «Тигр-М», современных образцов бронетранспортеров БТР-80, разведывательные машины БРДМ-2РХ, противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», 120-миллиметровые минометы 2Б11 «Сани» и гаубицы Д-30.Завершил парад военной техники самый крупный образец - новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер- М», который способен уничтожить системы противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 500 километров и отличающийся мобильностью и сложностью обнаружения.Присутствующие на параде почтили память погибших минутой молчания. Принимал парад командующий 36-й общевойсковой армией генерал-майор Валерий Солодчук. Жителей республики, ветеранов, тружеников тыла, военнослужащих поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.«В этот юбилейный год, Год Памяти и Славы, несмотря на пандемию, Бурятия проводит Парад Победы. Это традиция, без которой невозможно представить нашу историю. Нам здесь очень не хватает наших ветеранов. Тех, кто одержал Победу. Уважаемые ветераны! Мы преклоняемся перед вами, бережем вас. Потому мы попросили вас сегодня остаться дома и посмотреть трансляцию Парада по телевизору, чтобы не подвергать риску ваше здоровье. Мы проводим военное шествие, отмечая нашу гордость, передавая нашу безграничную благодарность Защитникам Отечества. Никакая напасть не способна сломить наш дух и заставить отказаться от славной традиции», - сказал Алексей Цыденов.«Стойкость и воля - это те качества, которые нам нужны для борьбы с любым врагом и любой напастью. Мы сейчас объединили усилия в борьбе с коронавирусом. И каждый человек, проявляя ответственность за близких и усиливая дисциплину, вносит вклад в борьбу с эпидемией. Отдельная благодарность и низкий поклон нашим медицинским работникам, санитарным врачам, волонтерам - всем тем, кто ежедневно борется за наше здоровье, помогает тем, кто в этом нуждается. Вы – герои сегодняшнего дня!», - подчеркнул глава республики.Он также высказал благодарность людям, чья работа и бизнес пострадали из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, и которые стойко переносят эти временные трудности.Фото: «Номер один»